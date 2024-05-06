Родственника среди французских королей нашли у певицы Тейлор Свифт | 360°

06 мая 2024, 14:42
Родственника среди французских королей нашли у певицы Тейлор Свифт
Компания, занимающаяся генеалогическими исследованиями, установила дальнее родство между американской певицей Тейлор Свифт и французским королем Людовиком XIV, известным как «Король-Солнце». Об этом написало издание The Sun.
Как сообщил «Мир 24», артистка приходится монарху восьмиюродной сестрой в 11-м поколении.
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Людовик XIV также известен как долгоправящий король в истории. Он восседал на французском троне с 1643 по 1715 год.
Тейлор Свифт
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