Рианна показала новорожденную дочь

Третьим ребенком Рианны и рэпера ASAP Rocky стала девочка. Певица показала новорожденную дочь в Instagram*.

Девочка появилась на свет 13 сентября. Для первой фотосессии Рианна оделась в розовое. Дочь на снимке крепко спала.

Музыканты уже воспитывают сыновей, старший родился в 2022 году. О третьей беременности Рианны стало известно в марте на мероприятии ее бренда косметики Fenty Beauty.

Пополнение в семье стоило Рианне здоровья. Она жаловалась, что после второй беременности столкнулась с выпадением волос. Из-за того, что новые так и не выросли, ей пришлось изменить прическу.

