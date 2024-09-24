Режиссер Павел Лунгин признался, что испытывает тоску по Петру Мамонову

Режиссер Павел Лунгин в беседе с «Газетой.Ru» рассказал о совместной работе с Петром Мамоновым, а также признался, что тоскует по актеру.

Петр Мамонов, которого не стало в июле 2021 года, сыграл в фильмах Лунгина «Такси-блюз» и «Остров».

«Нам было с ним очень интересно работать, мы доверяли друг другу, и мне, конечно, невероятно не хватает его в этом мире», — сообщил режиссер.

По словам собеседника издания, Мамонов хоть и не был профессиональным актером, но обладал даром перевоплощения и при этом всегда оставался собой.