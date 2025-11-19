Сербский режиссер Эмир Кустурица в интервью Михаилу Шахназарову поделился результатами ДНК-теста, проведенного в Австралии. Об этом написал «Абзац» .

Тест показал, что 78% его предков были славянского происхождения, а оставшиеся проценты принадлежат к другим народам, включая пиренейцев и кельтов.

Кустурица подчеркнул, что православный мир Восточной Европы может сохранить свое будущее только в союзе с Русской православной церковью. Он выразил уверенность в важности духовного единства и солидарности народов, исповедующих православие.