Режиссер Хотиненко заявил, что ИИ со временем заменит драматургов и сценаристов

Известный российский режиссер Владимир Хотиненко выразил обеспокоенность влиянием технологий искусственного интеллекта на будущее профессии актеров и сценаристов в интервью NEWS.ru во время Забайкальского международного кинофестиваля.

Хотиненко подчеркнул, что современные технологии стремительно развиваются, и скоро алгоритмы смогут создавать полноценные сценарии, конкурируя с людьми-драматургами. Более того, голографические модели известных персон заменят живых исполнителей ролей. Режиссер обратил внимание на опыт российских телеканалов, использовавших цифровые копии знаменитостей прошлого, таких как Людмила Гурченко и Юрий Никулин, предрекая, что подобные эксперименты станут массовыми в будущем.

Однако Хотиненко уточнил, что лично изучает проблему влияния искусственного интеллекта на творческую сферу, готовясь снять фильм именно на эту тему. По его словам, взаимодействие человека с искусственным разумом становится все более глубоким и интересным, а значит, тема заслуживает пристального внимания.