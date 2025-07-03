Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко объяснил новую волну популярности народной артистки Надежды Кадышевой растущим интересом к русской культуре как в России, так и за рубежом. По его оценкам, увеличение доходов исполнительницы составило не меньше 100—20%, достигнув 20 миллионов рублей за выступление, написал NEWS.ru .

Рудченко связывает взлет карьеры певицы с общемировым трендом на традиционную российскую музыку, возникшим на фоне санкций и политической напряженности. Западные и российские слушатели начали чаще обращаться к отечественной музыкальной сцене, чувствуя потребность в национальной поддержке и идентификации в сложных условиях экономического кризиса и боевых действий, сообщили «Государственные новости».

Также Рудченко сообщил, что развитие интереса к русской музыке поддерживается продвижением русского культурного наследия.