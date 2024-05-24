Продюсер Пригожин посоветовал Валиевой не идти по стопам Волочковой

Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал заявление фигуристки Камилы Валиевой о планах начать музыкальную карьеру. Об этом он рассказал «Ридусу» .

Продюсер отметил, что никто не сможет запретить девушке петь. Но дальнейший успех будет зависеть от грамотного менеджмента и таланта Валиевой.

«Если карьера в спорте закончилась и есть способности, то почему бы не пойти на сцену. Хотя у нас есть и негативные примеры. Надеюсь, она не пойдет по стопам Волочковой», — заявил Пригожин.

Напомним, Камила Валиева рассказала о своих планах выпустить совместный трек с блогером Алексеем Авдеевым, известным как Youungeer, на одной из музыкальных премий.