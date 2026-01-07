Продюсер Литвинов вспомнил улыбку и смех Веры Алентовой

На церемонии прощания с актрисой Верой Алентовой заслуженный работник культуры РФ продюсер Александр Литвинов рассказал корреспонденту «Звезды» , что незадолго до смерти артистки общался с ней и не заметил никаких признаков грядущей беды.

«Мы знакомы с Верой с 83-го года. Я тогда работал с Владимиром Валентиновичем (Меньшовым. — ред.) — там и познакомились. Более 40 лет мы вместе отдыхали, праздновали дни рождения, другие какие-то встречи. Ну, в общем, это большая потеря — словами вроде и не скажешь. И никогда не привыкнешь. И главное, так неожиданно. Я за несколько часов до того, что случилось, с ней разговаривал. И было абсолютно все нормально — она улыбалась, веселилась», — с горечью вспоминает Литвинов.

Продюсер подчеркнул, что Алентова была ярким и талантливым человеком, чье творческое наследие останется в культуре навсегда. По его мнению, никакое время не сможет залечить боль утраты, которая осталась после ухода артистки.