Продюсер Громова рассказала, что незадолго до смерти у Попова стал отступать рак

Роман Попов, получивший известность благодаря роли Мухича в сериале «Полицейский с Рублевки», скончался 28 октября. В 2018-м у артиста диагностировали рак, а в нынешнем году болезнь вернулась вновь. Воспоминаниями о последних месяцах жизни актера поделилась продюсер кинофестиваля «Алые паруса» Наталья Громова в беседе с сайтом KP.RU .

По ее словам, Попов испытывал глубокую симпатию к мероприятию и собирался лично присутствовать на нем, несмотря на начало курса химиотерапии. Врачи запретили поездку, и друзья решили организовать частые визиты к артисту домой, стараясь поднять настроение и придать энергии.

«Веселили и бодрили его, пели песни, делали с ним зарядку. Правда, одним глазом он уже вообще ничего не видел, но бодрился. Он лежал дома, за ним ухаживала мамочка. Она говорила, что после наших визитов ему становилось лучше», — сообщила Громова.

Она также рассказала, что благодаря профессиональному лечению болезнь стала отступать. Однако химиотерапия оказывала негативное влияние на организм, вызвав осложнения в работе кишечника. Во время операции Попов скончался.