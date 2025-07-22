Продюсер Дворцов: вернувшийся в РФ Козловский просит за день съемок от 1 млн рублей

Актер Данила Козловский снова появится на больших экранах в РФ после долгого перерыва, вызванного кампаниями «отмены». Ситуацию прокомментировал продюсер Сергей Дворцов в беседе с сайтом «Страсти».
Эксперт выразил сомнение в полноценном возвращении актера в российский кинематограф.
«Он в Россию приезжает только с одной корыстной целью — это заработать снова. Сейчас он получает новые предложения в кино, но не такие частые», — отметил специалист.
По его словам, несмотря на длительное отсутствие в большом кино, артист не стал снижать размеры запрашиваемых гонораров. Ставка за съемочный день осталась прежней — от 1 млн рублей и выше, добавил продюсер.
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