Продюсер Дворцов: Агутин зарабатывает до 4 млн рублей за один концерт

Российский певец, композитор, музыкант, автор песен Леонид Агутин за проведение одного концерта может получать до четырех миллионов рублей. Об этом рассказал продюсер и шоумен Сергей Дворцов, сообщил сайт «Страсти».

По его словам, музыкант по-прежнему пользуется большим спросом у организаторов мероприятий. Особенно певец востребован на закрытых и частных вечеринках.

На данный момент гонорары у Агутина неоднозначные. В зависимости от масштаба и уровня мероприятия расценки колеблются от 1,5 до 3,5−4 миллиона рублей, отметил Дворцов.