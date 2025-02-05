Продюсер Дробыш не исключил своего участия в «Интервидении»

На сайте правовых актов появился президентский указ о проведении конкурса «Интервидение» в 2025 году. В беседе с сайтом телеканала « Звезда » инициативу прокомментировал заслуженный артист России и музыкальный продюсер Виктор Дробыш.

Он поддержал проведение мероприятия, назвав правильным соответствующее решение. Дробыш также отметил, что мог бы принять участие в «Интервидении», добавил RT.

«Когда тебя где-то не сильно хотят видеть, то слабая позиция — стучаться в дверь, а сильная позиция — делать что-то свое, чтобы это было круче, чем там, где тебя видеть не хотят», — сообщил артист.

Напомним, целью конкурса заявлено дальнейшее развитие культурно-гуманитарного сотрудничества народов.