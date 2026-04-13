Продюсер Бейдер рассказала, что худпроект о Кате Огонек заморозили после начала съемок

В России планировали снять художественный фильм о певице Кате Огонек (Кристине Пенхасовой), но проект был приостановлен. Об этом сообщила продюсер Елена Бейдер в интервью RTVI .

По ее словам, съемки уже начались, однако по некоторым причинам проект заморозили.

«Когда это возобновится — пока не могу сказать», — отметила Бейдер.

На вопрос о создателях она ответила, что это была она вместе с компанией United Music Group. Продюсер добавила, что сейчас нет планов по созданию фильма или сериала об артистке.