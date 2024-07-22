Представившиеся сотрудниками «Википедии» аферисты «развели» Радзинского на миллионы рублей

Mash: мошенники уговорили писателя Радзинского передать им 45 млн рублей

АГН Москва/Global Look Press
Фото: АГН Москва/Global Look Press

Писатель Эдвард Радзинский передал телефонным мошенникам 45 миллионов рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Аферисты позвонили писателю после его творческого вечера и представились сотрудниками сайта «Википедия». Они рассказали, что хотят обновить о нем информацию на ресурсе, но Радзинский наотрез отказался с ними разговаривать.

Мошенник продолжил звонить драматургу, но уже представился «сотрудником ФСБ». Злоумышленник предупредил Радзинского, что аферисты якобы хотят украсть его деньги и перевести их ВСУ. Писатель забрал из банка 45 миллионов рублей и отдал из «доверенному сотруднику Федеральной службы охраны».

Правоохранители установили личность курьера и задержали его. Им оказался 19-летний студент.

Ранее на уловку телефонных мошенников попался 29-летний житель Белгородской области. Мужчина хотел заработать на инвестициях и по совету аферистов установил специальное приложение на телефон. Белгородец брал кредиты и в итоге перевел злоумышленникам более 4,7 миллиона рублей.

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