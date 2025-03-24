«Постньюс»: Марат Башаров набрал 827 автомобильных штрафов за три года

Российский актер и телеведущий Марат Башаров с начала 2022 года по март 2025-го получил 827 взысканий за нарушение ПДД на своем автомобиле Lexus LX 570. Об этом сообщил « Постньюс ».

По данным издания, только за прошлый год количество штрафов достигло 386. Однако сейчас все задолженности погашены.

Редакция «Постньюс» выяснила, что за прошедшие три года Башарову чаще всего выписывали штрафы за превышение скорости (731 случай), нарушение требований дорожных знаков или разметки (69 случаев) и неправильную парковку (18 эпизодов). Помимо этого, он пять раз был оштрафован за проезд на запрещающий сигнал светофора.

В 2012-м актер был лишен водительских прав за управление автомобилем в состоянии опьянения. В крови артиста обнаружили 0,2 промилле алкоголя, вследствие чего права изъяли на срок в один год и восемь месяцев, добавило издание.