Последний потомок Пушкина назвал неслучайной гибель поэта

Александр Пушкин, последний прямой потомок великого русского поэта, в беседе с « Абзацем » отметил, что вокруг обстоятельств смерти его знаменитого предка до сих пор существует множество версий.

Он подчеркнул, что установить истинные причины трагедии будет непросто, однако выразил надежду на возможность выяснить всю правду.

«Много было теорий о смерти Александра Пушкина. Говорили, что Дантес перед дуэлью надел кольчугу под мундир, которая защищала жизненно важные органы. Я согласен с тем, что Пушкина убили», — заявил праправнук писателя.

По его словам, гибель поэта была неслучайной, однако пролить свет на историю действительно сложно, ведь с тех пор прошел не один век.