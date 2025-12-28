POPCAKE: известные российские актеры обсудили достоинства советского и современного кино

Известные актеры высказались по поводу вечного спора: действительно ли фильмы прошлого были более душевными и качественными, или современное кино заслуживает внимания? В рамках обсуждения редакция POPCAKE посетила премьеры современной версии «Буратино» и второй части «Чебурашки», которые олицетворяют противостояние эпох.

Некоторые звезды, такие как Анна Цуканова-Котт, признают, что детям сложно воспринимать классическое кино из-за непривычного визуала. Однако актриса поддерживает идею ремейков, видя в них возможность «рассказать детям о нашем детстве» и объединить поколения через кино.

Юлия Барановская и Полина Максимова отстаивают качество современных фильмов, подчеркивая их нравственный подтекст и глубокий диалог со зрителем. Альбина Кабалина также уверена, что сейчас снимают душевные фильмы, отмечая успех «Чебурашки».

С другой стороны, Александр Лыков акцентирует внимание на образовательной ценности советского кино, считая, что современные фильмы утратили воспитательный характер. Наталья Земцова полагает, что некоторые вещи лучше оставить нетронутыми.

Федор Добронравов признает, что анализирование разницы в фильмах не его конек, однако отмечает изменения во времени и в аудитории. Леонид Ярмольник шутит, что разница между старым и новым кино заключается лишь в смене поколений актеров.