Полина Гагарина вышла в свет с дочерью и бывшим мужем

Певица Полина Гагарина вышла в свет с бывшим мужем — светским фотографом Дмитрием Исхаковым. Артистку с дочкой и экс-супругом заметили на международном турнире по танцевальному спорту Midnight Ball, сообщил StarHit .

Гагарина пришла поддержать участников с восьмилетней дочерью и бывшим мужем. Пара провела вечер вместе — ужинали и наблюдали за выступлениями танцоров. Исхаков не отходил от дочери и бывшей жены ни на шаг.

Пара поженилась в 2014 году, а через три года стала родителями. Но в 2019 году их отношения дали трещину — Гагарина тогда активно работала и улетела в Китай на шоу Singer. Развелись они в 2020 году, но обошлось без скандалов и разборок в суде. Певица и фотограф подписали соглашение, как жить дальше и воспитывать дочь.

Ранее Гагарина призналась подписчикам в соцсетях, что не смогла решить математическую задачу за второй класс.