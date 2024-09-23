Писатель Лукьяненко: РФ злит Запад просто фактом своего существования

Автор культового романа «Ночной дозор» Сергей Лукьяненко дал большое интервью радио « КП ». В ходе беседы он высказался о возможности наступления третьего вооруженного конфликта планетарного масштаба.

По словам писателя, человечество уже живет в тихой фазе Третьей мировой войны. Ситуация затрагивает несколько континентов, отметил он.

«Переход в горячую фазу, в полноценную Третью мировую с участием всех стран, очень возможен», — заявил фантаст.

На взгляд Лукьяненко, Россия «провоцирует» Запад одним только фактом своего существования. Ведь речь идет о стране, пояснил писатель, которая вызывает у Европы и страх, и желание «пощупать ее на прочность», добавил сайт KP.RU.