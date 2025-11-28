Певица Жасмин призналась, что смогла вернуть форму без диет и голодания

Недавно Жасмин удивила поклонников своим преображением — она заметно постройнела и стала выглядеть еще эффектнее. Корреспонденту URA.RU удалось узнать, как певице это удалось.

Жасмин призналась, что вернула форму без диет и голодания. Она работает с нутрициологом и следует системе правильного питания.

«Я в последнее время стала работать с нутрициологом, — рассказала Жасмин. — И результатом довольна».

Артистка отказалась от всех видов масла, но подчеркнула, что серьезных запретов на продукты у нее нет. На помощь в выборе блюд приходит нутрициолог, которая помогает корректировать рацион, учитывая особенности образа жизни певицы.

За два месяца Жасмин смогла сбросить восемь килограммов и планирует продолжить работу над собой, чтобы достичь желаемого результата.