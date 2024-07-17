Певица Варвара назвала «полным бредом» подробные и дорогие райдеры артистов

Певица Варвара дала интервью журналисту Игорю Кольке в рамках проекта «Так сказать». В ходе беседы она высказала свое мнение насчет подробных и дорогих райдеров знаменитостей, сообщил «Абзац».

Соответствующие требования артистов Варвара назвала «полным бредом».

«Какой-то такой прыжок из грязи в князи. Когда дома что-то тебе недодали, а ты приезжаешь на гастроли, и у тебя начинается: мне это нужно, другое нужно», — отметила певица.

По словам звезды, ее поездки с выступлениями проходят спокойно. Иное поведение — отражение комплексов, считает исполнительница.

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