Певица Сати Казанова призналась, что сбросила после родов 11 килограммов

Певица Сати Казанова недавно родила дочку, но всего за четыре недели она смогла сбросить 11 килограммов. Об этом артистка рассказала Леди Mail.ru.
Она призналась, что набрала за роды 16 килограммов. И первые 11 ушли очень быстро и без каких-либо усилий. Однако последние пять килограммов не исчезают так стремительно.
При этом Казанова подчеркнула, что не волнуется из-за своего веса, для нее гораздо важнее качество тела и мышечной массы. Она собирается в ближайшее время вернуться к спорту и снова выполнять кардио и силовые упражнения. Артистка добавила, что уверена в том, что будет выглядеть лучше, чем до беременности.
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