Певица Сати Казанова рассказала, что у них с мужем есть общий духовный наставник

Певица Сати Казанова в интервью Леди Mail.ru рассказала, как справляется с конфликтами в семейной жизни. По ее словам, они с супругом не замалчивают проблемы, а стараются открыто обсуждать все, что их не устраивает.

Артистка поделилась, что у них с супругом общий духовный наставник, а это одна из основ крепости их семьи. Кроме того, муж-европеец научил ее разумному потреблению.

«Муж-европеец, более рассудительный в финансах, научил меня серьезнее относиться к деньгам, и мне это очень нравится», — рассказала Казанова.

Она добавила, что теперь думает не только о сегодняшнем дне, но и о будущем, особенно в контексте воспитания ребенка.