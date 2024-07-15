Певица Роза Рымбаева назвала наследственность секретом своей молодости

Советская и казахстанская певица Роза Рымбаева дала интервью на закрытии «Славянского базара» в Белоруссии. Об этом сообщил News.ru.

В ходе беседы с журналистами 66-летняя артистка раскрыла секрет своего моложавого внешнего вида. По ее словам, причина кроется в наследственности.

Рымбаева отметила, что ее родители были очень стройными и «держали форму» до определенного возраста.

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