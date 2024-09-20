Певица Mary Gu объявила о браке с солистом Wildways Борисовым

Певица Мария Гусарова (наиболее известна как Mary Gu) вышла замуж за солиста группы Wildways Анатолия Борисова. Об этом сообщил сайт therussiannews.ru со ссылкой на Telegram-канал артистки.

В своей публикации звезда разместила свадебную фотографию. На снимке Гусарова в белом платье и ее новоиспеченный супруг позируют на фоне Дворца бракосочетания.

О романе музыкантов стало известно летом 2023 года. Отношения завязались после совместной работы над композицией «Я тебя тоже».