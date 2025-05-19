Певица Мария Кац сообщила, что ее ожидания от «Интервидения» самые радужные

Певица Мария Кац, которая в 1994 году выступила на «Евровидении» от России, поделилась своими надеждами на предстоящий конкурс «Интервидение» в беседе с RT . Она также высказалась о решении выбрать SHAMAN представителем страны на этом мероприятии.

Собеседница сообщила: «Ожидания от конкурса самые радужные. Очень хочется, чтобы это был большой, красивый, нарядный музыкальный праздник. По поводу выбора — жалко, что не было интерактивного голосования людей и решился этот выбор кулуарно, но, в общем-то, он достаточно ожидаем...».

Напомним, что SHAMAN станет представителем России на международном музыкальном конкурсе «Интервидение», который пройдет 20 сентября на площадке «Live Арена» в Москве.