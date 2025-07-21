Певица Марфа рассказала, что радуга для нее — знак на пути к победе

Победительница международного вокального конкурса «Звезда-2025» и финалистка шоу «Ну-ка, все вместе!» — 18-летняя певица Марфа — рассказала в интервью сайту Леди Mail.ru о главном символе своего творческого пути.

Исполнительница поделилась, что песня «Не вспоминай» звучала обычной лирической композиций. Но как-то в пути из родного Великого Новгорода Марфа увидела за окном автомобиля радугу и поняла, что этот трек должен стать особенным.

«Теперь радуга для меня — символ чего-то важного, знак на пути к победе. Благодаря всему этому получилась этакая песня-манифест, принесшая мне победу в конкурсе "Звезда-2025"», — отметила девушка.

Марфа добавила, что каждый музыкальный проект — это большая трата энергии, поэтому сегодня она хочет посвятить себя работе над авторским материалом. Однако, если поступит предложение об участии в «Евровидении», певица согласится.