Певица Лика Стар заявила, что гордится своим возвращением в Россию

Певица Лика Стар (настоящее имя — Лика Павлова), прожившая в Италии с мужем и детьми в период с 2002 по 2022 год, дала большое интервью Леди Mail.ru . В ходе беседы она рассказала, почему захотела вернуться на родину.

Звезда пояснила, что такое решение она приняла после начала СВО.

«После событий 2022 года я услышала зов сердца и поняла — мне надо лететь домой. <…> Я задала себе самый главный вопрос: „Лика, если ты останешься на острове, как ты сможешь потом сама себе объяснить, почему ты не полетела в Россию?“» — отметила артистка.

По словам певицы, к переезду она не готовилась, из-за чего полтора года знаменитости пришлось ютиться в квартире подруги. Однако Лика Стар ни о чем не жалеет и указывает на гордость своим поступком.