Певица Казанова рассказала, что хочет в первые 40 дней оградить дочь от общественности

Певица Сати Казанова недавно родила дочь, но пока скрывает от поклонников и ее имя, и ее лицо. С чем связаны такие ограничения, она рассказа Леди Mail.ru.
По словам артистки, первые 40 или 45 дней жизни очень важны в жизни ребенка. По этой причине она хочет оградить свою малышку от общественности и всех посторонних людей.
Казанова объяснила, что отдает дань традициям. Согласно им, мать не должна отходить от своего ребенка в первые 40 дней, также не стоит его никому показывать, кроме членов семьи. Однако певица приоткрыла завесу тайны имени дочери, он очень длинное, старинное и на санскрите, рассказала она.
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