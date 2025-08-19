Певица IOWA призналась, что хочет вернуться к музыке с элементами хард-рока
Популярная певица Екатерина Иванчикова, известная как IOWA, призналась корреспонденту ИА НСН, что ей хотелось бы вновь попробовать себя в жанре хард-рока. Она рассказала, что уже использовала ряд экспериментальных вокальных техник в новой песне «Снег идет».
«В последней песне "Снег идет" я немножко стала "скримить", "несмыкашки" какие-то делать, и мне это очень нравится. Не знаю, как найти на все время, очень хочется, может, какой-то сайд-проект сделать такой тяжелой музыки», — поделилась исполнительница.
Кроме того, IOWA сообщила, что планирует сотрудничать с молодыми артистами и делиться опытом с начинающими коллегами.
Музыкальный коллектив IOWA появился в 2009 году в Беларуси, но впоследствии переехал в Санкт-Петербург. Изначально группа играла альтернативный рок с элементами хард-рока, но популярность обрела затем в жанре поп-рок и поп.