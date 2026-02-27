Певица Елка призналась, что главным критерием выбора наряда для нее является внутреннее состояние

Певица Елка в беседе с изданием Леди Mail призналась, что всегда любила экспериментировать со стилем. По ее словам, даже неудачные попытки приносили ей радость.

«Я побаловалась и с прическами, и с нарядами, — сказала артистка. — Хотя, конечно, я все еще девчонка внутри и разрешаю себе баловаться».

При этом, по признанию Елки, с возрастом эксперименты становятся более взвешенными. Она работает со стилистами, но всегда имеет свое мнение и готова спорить.

Брендовая одежда не играет для певицы большой роли. Главным критерием выбора наряда для нее является внутреннее состояние.