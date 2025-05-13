Певица Буланова: один прием пищи в день помогает быстро избавиться от лишних объемов

Певица Татьяна Буланова поделилась со своими поклонниками секретами поддержания стройной фигуры. В интервью Общественной Службе Новостей она призналась, что перепробовала множество диет, но не все они оказались эффективными.

По мнению знаменитости, не существует универсального способа похудения, который подошел бы всем без исключения. Чтобы избавиться от пары лишних килограммов после праздников, Буланова прибегает к проверенному методу.

«Я начинаю есть один раз в день. Вы не поверите, как мне это позволяет быстро избавиться от ненужных объемов. Осознаю, что это не совсем полезный способ, но я его практикую почти 20 лет и до сих пор жива», — поделилась исполнительница.

Буланова также пробовала похудеть с помощью уколов препаратов «Оземпик» и «Ребелсас», но они не дали желаемого результата. Поэтому она вернулась к своей проверенной диете.