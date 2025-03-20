Певец Сергей Жуков призвал молодежь смотреть советские фильмы

Солист группы «Руки вверх!» Сергей Жуков, выступивший музыкальным продюсером фильма «Ждун», посетил премьеру картины. В беседе с журналистами музыкант заявил, что старается прививать своим детям любовь к советскому кино, считая его важным источником правильных ценностей, сообщила «Жизнь».
«Я рекомендую всем подросткам смотреть классику советского кинематографа, фильмы СССР. Хотя мои дети и называют их старыми и не очень красиво покрашенными, не очень цветными», — отметил исполнитель.
Однако, по признанию Жукова, нынешние дети предпочитают яркие современные фильмы. Артист посоветовал молодым людям обратить внимание на такие ленты, как «Гостья из будущего», отмечая их значимость для воспитания.
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