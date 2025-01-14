Певец Прохор Шаляпин признался, что готов к отношениям и к детям

Певец Прохор Шаляпин, получивший новый виток популярности благодаря участию в шоу «Новые звезды в Африке» в конце 2023 года, сейчас стремится создать семью. В беседе с Леди Mail певец рассказал о своем желании найти девушку, которая станет матерью его детей.

«Хотя я часто шутил, что женюсь лишь на старой и богатой, на самом деле я настолько эмоционален, что могу влюбиться даже в уборщицу», — признался Прохор.

Он добавил, что невеста, которая смогла бы сделать жизнь музыканта еще комфортнее, была бы приятным бонусом, но все зависит от судьбы, отметил артист.

Шаляпин подчеркнул, что мечтает встретить ту самую единственную, свою настоящую половинку.