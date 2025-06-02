Певец Куприк назвал настоящие чувства секретом крепкого брака

Бывший участник коллектива «Лесоповал» Сергей Куприк познакомился с супругой Екатериной в Лос-Анджелесе в 2006 году, когда та проходила журналистскую практику, а певец приехал на гастроли. В интервью Леди Mail артист поделился секретом их крепкого брака.

Исполнитель назвал искренние чувства друг к другу залогом счастливых отношений.

«Надо, наверное, уметь уступать. Конечно, между нами бывают и ссоры, в основном они по работе происходят», — добавил Куприк.

Комментируя подобные семейные кризисы, он отметил, что такие ситуации действительно случались, однако пара быстро находила выход. По словам певца, зачастую его супруга оказывается права, потому он старается максимально к ней прислушиваться.