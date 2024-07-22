Певец Колдун признался, что у него нет планов на следующие 20 лет

Певец, поэт и композитор, победитель проекта «Фабрика звезд-6» на «Первом канале» Дмитрий Колдун признался, что у него нет никаких планов на следующие 20 лет жизни. Об этом сообщил сайт Леди Mail.ru.

Певец просто хочет заниматься любимым делом, масштабироваться в этом направлении и достигать новых высот. Также он планирует создать что-то новое и запоминающееся не только для тех, кто вырос на песнях «Фабрики звезд», но и для новых слушателей.

Отмечается, что 14 июля стартовал первый большой гастрольный тур Дмитрия Колдуна, в рамках которого он посетит 25 городов России.