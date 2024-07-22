Певец Колдун назвал себя ворчливым и абсолютно невыносимым человеком

Певец, поэт и композитор, победитель проекта «Фабрика звезд-6» Дмитрий Колдун признался, что считает себя ворчливым и абсолютно невыносимым человеком. Об этом сообщил сайт Леди Mail.ru.

Если у артиста есть проблемы на работе или просто жизненные сложности, он легко может сорваться. Чтобы выносить такого человека рядом с собой, любому нужно обладать большим терпением, отметил певец.

При этом Колдун не забыл о своих хороших качествах и отметил, что считает себя верным мужем.