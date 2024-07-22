Певец Колдун назвал себя ворчливым и абсолютно невыносимым человеком

Певец, поэт и композитор, победитель проекта «Фабрика звезд-6» Дмитрий Колдун признался, что считает себя ворчливым и абсолютно невыносимым человеком. Об этом сообщил сайт Леди Mail.ru.

Если у артиста есть проблемы на работе или просто жизненные сложности, он легко может сорваться. Чтобы выносить такого человека рядом с собой, любому нужно обладать большим терпением, отметил певец.

При этом Колдун не забыл о своих хороших качествах и отметил, что считает себя верным мужем.

Примитивные ошибки. Почему случился пожар в квест-комнате в Махачкале

«Машины-утопленники» всплыли на рынке. Как не нарваться на дефектное авто

Заплыв X-Waters пройдет на Истринском водохранилище 17 августа

Наступление на Купянск и уход ВСУ из-под Харькова. Что происходит в зоне СВО

Telegram открыл монетизацию каналам из России. Как заработать на контенте

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте