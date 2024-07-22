Певец Колдун назвал себя ворчливым и абсолютно невыносимым человеком
Певец, поэт и композитор, победитель проекта «Фабрика звезд-6» Дмитрий Колдун признался, что считает себя ворчливым и абсолютно невыносимым человеком. Об этом сообщил сайт Леди Mail.ru.
Если у артиста есть проблемы на работе или просто жизненные сложности, он легко может сорваться. Чтобы выносить такого человека рядом с собой, любому нужно обладать большим терпением, отметил певец.
При этом Колдун не забыл о своих хороших качествах и отметил, что считает себя верным мужем.
«Все станет гораздо сложнее». На Украине уничтожили 70% энергомощностей
Мужчина пырнул ножом в живот свою супругу у московского ТЦ
Песков напомнил о недружественной риторике в высказываниях Харрис
Очередь на подходах к Крымскому мосту достигла почти тысячи автомобилей
Подмосковный Комлесхоз напомнил о штрафах за нарушение лесного законодательства
Украинский коптер оставил без света 5 тысяч жителей Курской области
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте