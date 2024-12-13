Певец Юрий Антонов заявил, что его самыми удачными дуэтами были песни с Лепсом

Народный артист России Юрий Антонов заявил, что не стремится к созданию творческих дуэтов, однако в его музыкальной карьере случались удачные коллаборации. Среди них — композиции, записанные совместно с певцом Григорием Лепсом. Об этом композитор рассказал в интервью «Национальной службе новостей» в кулуарах премии «Золотой граммофон».
«С Гришей Лепсом у нас было несколько дуэтов удачных, потому что он настоящий исполнитель», — цитирует Антонова сайт kp.ru.
Напомним, XXIX церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон» состоялась в четверг, 12 декабря. Телевизионная версия мероприятия выйдет 30 декабря на канале НТВ.
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