Певец Юрий Антонов заявил, что его самыми удачными дуэтами были песни с Лепсом

Народный артист России Юрий Антонов заявил, что не стремится к созданию творческих дуэтов, однако в его музыкальной карьере случались удачные коллаборации. Среди них — композиции, записанные совместно с певцом Григорием Лепсом. Об этом композитор рассказал в интервью «Национальной службе новостей» в кулуарах премии «Золотой граммофон».