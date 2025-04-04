Певец Денис Клявер: в 50 лет чувствую себя человеком в самом расцвете сил

Российский певец Денис Клявер 6 апреля отметит 50-летний юбилей. В интервью Леди Mail музыкант признался, что ощущает, как эта солидная цифра прибавила ему авторитета.

«Внутри же мне всегда 30. И я делаю все, чтобы и физически ощущать себя на этот возраст», — отметил артист.

Клявер добавил, что он не курит и не пьет, следит за питанием и спит не меньше восьми часов в сутки. По его мнению, большое значение также имеет эмоциональное состояние.

Исполнитель популярных хитов назвал себя оптимистом, а также заявил, что радуется любым мелочам и наслаждается тем, чем занимает.