Олимпийская чемпионка Киселева призналась, что не сидит на диетах

Трехкратная чемпионка мира и Олимпийских игр, а также депутат Госдумы Мария Киселева всегда находится в отличной форме, но при этом не сидит на диетах. Об этом она рассказала Леди Mail.ru.
По словам знаменитости, она последний раз сидела на диете, когда готовилась к свадьбе. Оставаться в форме ей помогает сбалансированный рацион.
Киселева старается питаться правильно, делая выбор в пользу полезной и здоровой еды. Но, отметила депутат, если ей очень сильно захочется булочку или пирожок, то она его себе позволит. А вот спортом олимпийская чемпионка занимается редко и в основном в удовольствие.
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