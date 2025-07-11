Ольга Орлова призналась, что ее 24-летний сын пока не готов к женитьбе

Певица Ольга Орлова поделилась успехами своего 24-летнего сына Артема, рожденного в браке с предпринимателем Александром Кармановым. Несмотря на свой возраст, молодой человек продолжает жить активной жизнью и часто проводит время с матерью, написал сайт «7Дней» .

В прошлом году Ольга не скрывала, что готова помочь сыну найти невесту, однако Артем пока не готов к женитьбе. Телеведущая подчеркивает, что ее сын — воспитанный и галантный молодой человек, который сам обеспечивает себя, совмещая учебу и работу.

«Его (сына) не надо пристраивать (на работу). Он уже работает. А учится много, потому что умный. А умный, потому что учится много», — подчеркнула артистка, отвечая на вопросы подписчиков о том, почему отец не помогает Артему устроиться в жизни.