Ольга Бузова призналась, что всегда была примерной ученицей, старающейся сквозь слезы

Популярная телеведущая и певица Ольга Бузова в беседе с Национальной Службой Новостей рассказала, что никогда не бросала начатое и с детства была примерной ученицей, которая старается добиться целей через слезы.

Артистка отметила, что всегда испытывала любовь к сочинениям. Фаворитом среди писателей она назвала Федора Достоевского.

Я всегда была примерной ученицей. Была девочкой, мечтающей о том, чтобы ее похвалили. Я очень старалась, была упертой. Видимо, у меня с детства заложилось желание стараться через слезы. Я никогда не бросала ничего на полпути», — поделилась Бузова на фестивале «VK Fest 2025».

Она добавила, что и по сей день ведет свои социальные сети исключительно самостоятельно.