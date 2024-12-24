NEWS.ru: тело баскетболиста Яниса Тиммы транспортируют домой в Латвию 24 декабря

Друг Яниса Тиммы Гатис Лининьш сообщил, что тело баскетболиста транспортируют домой в Латвию 24 декабря. Об этом он сообщил изданию NEWS.ru .

Лининьш объяснил, что задержка транспортировки тела Яниса не была вызвана недостатком средств, скорее, это необходимость соблюдения всех процессуальных формальностей.

Собеседник издания добавил, что все средства для транспортировки тела Яниса из России и организации похорон были собраны в первый день после сообщения о его кончине. Пожертвования внесли друзья и жители Латвии.