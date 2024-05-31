Неузнаваемый Гоша Куценко с усами и в кепке собрал на премьере «Непослушников» своих жен

mk.ru: Гоша Куценко появился на премьере фильма «Непослушники» с усами и в кепке

Российский актер Гоша Куценко появился на красной дорожке на премьере фильма «Непослушники» с усами и в кепке, подаренной ему 10 лет назад. На мероприятии в киноцентре «Октябрь» присутствовали обе жены артиста, сообщило издание mk.ru .

Куценко пояснил, что на съемках фильма обгорел на солнце, и под кепкой скрывает ожог. Вместе с ним премьеру посетила его вторая жена Ирина Скриниченко и две их общих дочери Света и Женя.

Также поздравить актера с выходом фильма пришла его первая супруга Мария Порошина со старшей дочерью Полиной. На красной дорожке жены Гоши Куценко появились отдельно.

Ранее СМИ сообщили, что Куценко задолжал судебным приставам около 700 тысяч рублей. Задолженность возникла из-за ДТП в 2014 году.