Неузнаваемый Гоша Куценко с усами и в кепке собрал на премьере «Непослушников» своих жен

Российский актер Гоша Куценко появился на красной дорожке на премьере фильма «Непослушники» с усами и в кепке, подаренной ему 10 лет назад. На мероприятии в киноцентре «Октябрь» присутствовали обе жены артиста, сообщило издание mk.ru.
Куценко пояснил, что на съемках фильма обгорел на солнце, и под кепкой скрывает ожог. Вместе с ним премьеру посетила его вторая жена Ирина Скриниченко и две их общих дочери Света и Женя.
Также поздравить актера с выходом фильма пришла его первая супруга Мария Порошина со старшей дочерью Полиной. На красной дорожке жены Гоши Куценко появились отдельно.