Немецкий диджей Tomcraft скончался на 50-м году жизни

Немецкий диджей и продюсер Tomcraft (настоящее имя — Томас Брюкнер) ушел из жизни в возрасте 49 лет. Трагическую новость сообщила семья музыканта в соцсетях.

Tomcraft получил известность благодаря таким трекам, как «Prosac» и «The Mission». Его композиция «Loneliness» в 2002 году попала в первые строчки танцевальных чартов многих стран мира.

За лучший альбом, лучший танцевальный трек и лучший радиохит Брюкнер получил награду Dance Music Awards, добавило ИА НСН.

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