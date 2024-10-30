«Недопустимо». В ГД призвали ограничить гонорары звезд за новогодние выступления

Депутат Госдумы Игорь Антропенко обратился к руководству телеканалов с призывом ограничить гонорары артистов эстрады за новогодние выступления. Об этом парламентарий рассказал РИА «Новости» .

«На сегодняшний момент недопустимо, чтобы артист за часовое выступление получал больше, чем участник СВО за месяцы службы. Поэтому <…> призываю руководство каналов пересмотреть гонорары наших звезд», — заявил он в беседе с агентством.

Антропенко отметил, что праздники объединяют людей и поднимают их дух. Но вот гонорары в рамках госконтрактов следует пересмотреть.

Ранее актриса Яна Поплавская возмутилась, что певцы Шаман, Григорий Лепс и Олег Газманов за выступления получают миллионы, а пострадавшие от боевых действий россияне лишь небольшие выплаты и компенсации.