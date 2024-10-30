«Недопустимо». В ГД призвали ограничить гонорары звезд за новогодние выступления
Депутат Антропенко призвал телеканалы ограничить гонорары артистов на Новый год
Депутат Госдумы Игорь Антропенко обратился к руководству телеканалов с призывом ограничить гонорары артистов эстрады за новогодние выступления. Об этом парламентарий рассказал РИА «Новости».
«На сегодняшний момент недопустимо, чтобы артист за часовое выступление получал больше, чем участник СВО за месяцы службы. Поэтому <…> призываю руководство каналов пересмотреть гонорары наших звезд», — заявил он в беседе с агентством.
Антропенко отметил, что праздники объединяют людей и поднимают их дух. Но вот гонорары в рамках госконтрактов следует пересмотреть.
Ранее актриса Яна Поплавская возмутилась, что певцы Шаман, Григорий Лепс и Олег Газманов за выступления получают миллионы, а пострадавшие от боевых действий россияне лишь небольшие выплаты и компенсации.