«Не лезь с советами»: Сябитова рассказала россиянкам, как правильно воспитывать внуков

Сябитова призвала бабушек оставить свои советы по воспитанию внуков при себе

Ставшая бабушкой ведущая шоу «Давай поженимся» Роза Сябитова призналась, что ее опыт обращения с детьми потерял актуальность, поэтому она не дает никаких советов дочери по воспитанию внучки. Об этом главная сваха России написала на своей странице в Instagram*.

Она пояснила, что сейчас, занимаясь трехлетней внучкой, поняла, что ее опыт никому не нужен. Сябитова пояснила, что может запеленать младенца, накормить грудным молоком из пипетки, сделать прикорм из любых продуктов и знает, сколько нужно марлевых подгузников ребенку

«Ничего из этого сейчас не пригодится моим внукам. Поэтому не лезь со своими сверхценными советами к молодым. Просто обнимай, целуй, балуй», — дала она совет всем современным бабушкам.

Ранее главная сваха России заявила, что максимальная возрастная разница между партнерами в браке не должна быть больше семи лет. Она пояснила, что это срок разделения поколений, у которых сильно различаются ценности, что приводит к непониманию и сложностям в отношениях.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей — Facebook и Instagram — на территории Российской Федерации запрещена.