Наталья Подольская призналась, что в 43 года чувствует себя красивее, чем в 23

Сегодня, 20 мая, певица Наталья Подольская отмечает день рождения. В честь праздника она дала интервью Леди Mail .

Артистка призналась, что относится к возрасту совершенно спокойно.

«В свои 43 чувствую себя гораздо увереннее, красивее и счастливее, чем в 23. Так что, девчонки, не бойтесь взрослеть!» — заявила звезда.

Она также рассказала о полезных привычках, позволяющих поддерживать эффектную внешность. Свою приверженность здоровому образу жизни и спорту Подольская связала с глубоким убеждением, привитым ей с детства: человек обязан развивать таланты и способности, дарованные природой.

По мнению исполнительницы, возраст часто приносит набор лишнего веса, если продолжать относиться к телу легкомысленно, позволяя себе разнообразные лакомства. Именно поэтому певица активно занимается спортом и следит за питанием.