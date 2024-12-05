Музыкант Шнуров: кризис среднего возраста — удобный для мужчин миф
Кризис среднего возраста — острая неудовлетворенность жизнью, с которой сталкиваются в возрасте 30-50 лет. В беседе с «7Дней.ru» свое мнение о данном состоянии высказал музыкант и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров.
Артист назвал кризис среднего возраста современным мифом. Такой фазой, считает звезда, мужчины прикрывают собственное пьянство, а также вылазки на рыбалку или в баню.
«Ты говоришь: „У меня кризис среднего возраста!“ И сразу все хором: „О, понимаем“», — отметил Шнуров.
Исполнитель хита «В Питере — пить» предположил, что и сам мог столкнуться с соответствующим периодом в жизни, добавил сайт KP.RU.