Кризис среднего возраста — острая неудовлетворенность жизнью, с которой сталкиваются в возрасте 30-50 лет. В беседе с « 7Дней.ru » свое мнение о данном состоянии высказал музыкант и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров.

Артист назвал кризис среднего возраста современным мифом. Такой фазой, считает звезда, мужчины прикрывают собственное пьянство, а также вылазки на рыбалку или в баню.

«Ты говоришь: „У меня кризис среднего возраста!“ И сразу все хором: „О, понимаем“», — отметил Шнуров.

Исполнитель хита «В Питере — пить» предположил, что и сам мог столкнуться с соответствующим периодом в жизни, добавил сайт KP.RU.