Музыкант Новик назвал Самару Джой человеческим воплощением искусственного интеллекта

Лидер групп Billy’s Band и «Петербургский Джазовый Актив» Билли Новик поделился мнением о вокалистке Самаре Джой в интервью ИА НСН .

Музыкант назвал обладательницу «Грэмми» человеческим воплощением искусственного интеллекта.

«В Самаре Джой при всем моем преклонении перед ее талантами, заслугами, умениями, эрудицией, мне лично хотелось бы чуть больше человеческого», — отметил Новик.

При этом он указал на исключительные профессиональные качества певицы, подчеркнув ее виртуозность, талант и музыкальное образование. Исполнитель выразил пожелание видеть в ее творчестве больше эмоциональной глубины и уязвимости.