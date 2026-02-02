Музыкант Новик назвал Самару Джой человеческим воплощением искусственного интеллекта
Лидер групп Billy’s Band и «Петербургский Джазовый Актив» Билли Новик поделился мнением о вокалистке Самаре Джой в интервью ИА НСН.
Музыкант назвал обладательницу «Грэмми» человеческим воплощением искусственного интеллекта.
«В Самаре Джой при всем моем преклонении перед ее талантами, заслугами, умениями, эрудицией, мне лично хотелось бы чуть больше человеческого», — отметил Новик.
При этом он указал на исключительные профессиональные качества певицы, подчеркнув ее виртуозность, талант и музыкальное образование. Исполнитель выразил пожелание видеть в ее творчестве больше эмоциональной глубины и уязвимости.